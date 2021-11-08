رياضة

هذا هو مصير راموس مع سان جيرمان

Lebanon 24
08-11-2021 | 02:00
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كشف ريني وكيل أعمال النجم الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي عن مصيره مع الفريق الباريسي بعد الأخبار التي أشارت إلى إمكانية رحيله.


وانتقل سيرجيو راموس للعب في صفوف باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية، عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

وفشل سيرجيو راموس حتى الآن في الظهور مع فريقه باريس سان جيرمان بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل انضمامه للنادي الفرنسي.
 
وأشارت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية منذ عدة أيام إلى تفكير إدارة باريس سان جيرمان في فسخ عقد سيرجيو راموس بسبب إصابته المستمرة حتى الآن.
 
ولكن ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأنه من المستحيل فسخ عقد سيرجيو راموس بسبب قانون العمل في فرنسا الذي يرفض فسخ العقد من طرف واحد.

وتحدث ريني شقيق ووكيل أعمال سيرجيو راموس لـ "إل موندو" قائلاً "سيرجيو راموس لا يخطط للاعتزال أو فسخ عقده".

وأضاف "ليس هناك أي شك بشأن سيرجيو راموس، إنها مشكلة جسدية -إصابة-، وسيلعب عندما يستطيع   ذلك".
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