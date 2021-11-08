رياضة

هذه هي طلبات تشافي مع بدء ولايته ببرشلونة

Lebanon 24
08-11-2021 | 05:00
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كشف فابريزو رومانو الصحفي الموثوق، عن طلبات تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لبرشلونة الإسباني والتي تبدأ مهمته رسميًا اليوم الاثنين.

ويقدم البارسا تشافي للجماهير اليوم في مؤتمر صحفي، بعدما أعلن التعاقد معه رسميًا منذ أيام.

وقال رومانو عبر حسابه الشخصي بـ "تويتر"، أن رحلة تشافي مع برشلونة تبدأ من الاثنين وأن أولى القرارات ستكون تجديد عقد لاعب الفريق الشاب جابي بجانب تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وأضاف رومانو، أن ضم مهاجم جديد في سوق الانتقالات الشتوية أولى اختيارات المدرب في الميركاتو.

صاحب الـ41 عامًا لعب 767 مباراة مع نادي برشلونة وفاز معه بـ25 لقبًا، من بينها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، محل المدرب الهولندي رونالد كومان الذي أقيل الأسبوع الماضي.  

وغادر تشافي برشلونة في عام 2015 ليختتم مسيرته كلاعب في السد القطري وقام بتدريب فريق السد منذ عام 2019، وفاز معه بالدوري القطري الموسم الماضي والعديد من مسابقات الكأس.
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