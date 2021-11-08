رياضة

"لاتسيو" يعترض على مشهد في مسلسل مارادونا

Lebanon 24
08-11-2021 | 14:00
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انتقد نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم، صانعي مسلسل "مارادونا: الحلم المبارك" على منصة "أمازون برايم"، بسبب مشهد يصنف فيه نادي العاصمة الإيطالية على أنه فاشي، وطلب النادي بحذفه.

ويتحدث المسلسل عن حياة الأسطورة الأرجنتينية الراحل، ولكن أحد مشاهده أثارت غضب نادي لاتسيو، حيث قالت شخصية مارادونا في المشهد: "هؤلاء الفاشيون يريدون إذلالنا"، في إشارة إلى لاتسيو.

وقال لاتسيو في موقعه على الإنترنت: "الإشارة إلى الفاشية هي أكثر كراهية لأنها بكل وضوح تأتي بقصد التشهير"، مضيفا "لقد نجح العمل في تحقيق النتيجة غير العادية المتمثلة في إهانة قاعدة جماهيرية وناد بأكمله، والابتعاد عن الواقع وأيضا عن أفكار مارادونا نفسه، الذي أظهر في مناسبات عديدة أنه كان صديق لاتسيو".

وطلب نادي العاصمة من "أمازون برايم" حذف المشهد الذي وصفه بأنه "غير محتمل بقدر ما هو مؤلم"، لأنه "يفتقر إلى الاحترام لمشجعي لاتسيو وذكرى بطل عظيم"، حسب تعبير النادي.
المصدر: روسيا اليوم
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