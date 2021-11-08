برشلونة يقدم مدربه الجديد تشافي هرنانديز في ملعب كامب نو

وقّع النجم الإسباني، تشافي هرنانديز، نجم برشلونة السابق، عقدا لتدريب النادي يمتد لعام 2024، في الملعب برفقة خوان لابورتا، رئيس النادي.وقال لابورتا، أمام الآلاف من عشاق النادي في ملعب كامب نو، اليوم الاثنين، خلال حفل تقديم لاعب الوسط السابق، الذي رافقته أسرته: "إنه يوم تاريخي لبرشلونة.. مرحبا بك تشافي".وقال تشافي للمشجعين: "أشكركم جميعا.. لا أريد أن تجرفني المشاعر، لكن جسدي يرتعش.. إنه أكبر ناد في العالم، وسأعمل جاهدا للارتقاء لمستوى الطموحات".وتابع: "برشلونة لا يقبل التعادل أو الهزيمة، علينا الفوز بجميع المباريات".