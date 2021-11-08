رياضة

برشلونة يقدم مدربه الجديد تشافي هرنانديز في ملعب كامب نو

Lebanon 24
08-11-2021 | 23:00
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وقّع النجم الإسباني، تشافي هرنانديز، نجم برشلونة السابق، عقدا لتدريب النادي يمتد لعام 2024، في الملعب برفقة خوان لابورتا، رئيس النادي.

وقال لابورتا، أمام الآلاف من عشاق النادي في ملعب كامب نو، اليوم الاثنين، خلال حفل تقديم لاعب الوسط السابق، الذي رافقته أسرته: "إنه يوم تاريخي لبرشلونة.. مرحبا بك تشافي".

وقال تشافي للمشجعين: "أشكركم جميعا.. لا أريد أن تجرفني المشاعر، لكن جسدي يرتعش.. إنه أكبر ناد في العالم، وسأعمل جاهدا للارتقاء لمستوى الطموحات".
وتابع: "برشلونة لا يقبل التعادل أو الهزيمة، علينا الفوز بجميع المباريات".
 
وواصل بالقول: "أنا في غاية الجاهزية والاستعداد.. يجب أن نتحلى بالمسؤولية والاستحواذ على الكرة وصناعة الفرص، والسعي بكل قوة.. لدينا مهمة لاستعادة الكثير من الأمور التي فقدها النادي".
هذا وأعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم السبت، تعيين لاعبه السابق، تشافي هرنانديز، مدربا للفريق في بقية الموسم الحالي بجانب موسمين إضافيين خلفا للهولندي رونالد كومان.

وقالت "رويترز" إن نادي السد القطري وافق على مغادرة تشافي للعودة إلى برشلونة لتدريب الفريق الكتالوني، وذلك بعد أن قاد تشافي السد للفوز بلقب الدوري القطري دون هزيمة في نيسان الماضي.
المصدر: سبوتنيك
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