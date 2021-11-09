رياضة

رسالة من ميسي الى تشافي قبل توليه تدريب برشلونة.. هذا مضمونها

Lebanon 24
09-11-2021 | 02:00
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كشف تشافي هيرنانديز، مُدرب برشلونة الجديد، عن الرسالة التي تلقاها من زميله السابق في الكبير الكتالوني ليونيل ميسي الذي كتب في آب الماضي كلمة النهاية لمشواره مع النادي.
 
وكان برشلونة قد أعلن قبل يومين عن تولي تشافي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم في النادي خلفاً للمُدرب الهولندي المُقال لسوء النتائج رونالد كومان.
 
وقال تشافي، في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية،: "لدي علاقة صداقة مع ليونيل ميسي، لقد أرسل لي رسالة تمنى لى فيها الحظ، هو اللاعب الأفضل في العالم، وفي تاريخ النادي".

وتابع أسطورة الكتلان مُشيراً لأمنيته التي لم تتحقق بتدريب ميسي، وقال: "بالطبع كُنت أتمنى تدريبه مثل إيتو ورونالدينيو، هو ليس معنا، ولا يُمكننا التفكير في اللاعبين الذين لم يعودوا معنا".
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