مدرب يندم على بقاءه مع أرسنال لفترة طويلة





وتولى أرسين فينجر مسؤولية تدريب أرسنال عام 1996، واستمر في الإشراف على فريق كرة القدم بالجانرز حتى موعد رحيله عام 2018.



ويرى أرسين فينجر بأن كان يجب عليه أن يغادر أرسنال قبل عشر سنوات من موعد رحيله، وبالتحديد عام 2007، حيث كان العام الأول الذي شعر فيه بأن هناك توترات داخل مجلس إدارة النادي اللندني. اعترف الفرنسي أرسين فينجر مدرب أرسنال الإنجليزي السابق بأنه نادم على عدم الرحيل عن الجانرز مبكراً.وتولى أرسين فينجر مسؤولية تدريب أرسنال عام 1996، واستمر في الإشراف على فريق كرة القدم بالجانرز حتى موعد رحيله عام 2018.ويرى أرسين فينجر بأن كان يجب عليه أن يغادر أرسنال قبل عشر سنوات من موعد رحيله، وبالتحديد عام 2007، حيث كان العام الأول الذي شعر فيه بأن هناك توترات داخل مجلس إدارة النادي اللندني.

وتحدث موقع "جول" بنسخته العالمية قائلاً "كرست حياتي من أجل النادي، وكان هذا هو الخطأ الذي ارتكبته".

وأضاف "أحد عيوبي القاتلة هو أنني أحب كثيراً مكاني، حيث كنت، يؤسفني ذلك، وكان يجب أن أذهب إلى مكانٍ آخر".



وأردف "أتساءل أحياناً، هل حدث كسر بعد موسم اللاهزيمة؟ كان عام 2007 نقطة حاسمة، كانت هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بوجود توترات داخل الإدارة".



وأكمل "ما زلت أتساءل اليوم عما إذا كنت قد فعلت الشيء الصحيح لأن الحياة لم تكن كما كانت بعد عام 2007".