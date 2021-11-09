رياضة

رونالدو يعود إلى مكان يشعر فيه دائما بسعادة إضافية

Lebanon 24
09-11-2021 | 16:00
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يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لخوض مباراتين حاسمتين مع منتخب بلاده، في الجولتين الأخيرتين ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسيحل منتخب البرتغال ضيفا على نظيره الإيرلندي يوم الخميس المقبل، ويختتم التصفيات بمواجهة صعبة أمام ضيفه الصربي يوم الأحد المقبل.

وأعرب رونالدو عن سعادته بعودته إلى بلاده، من خلال "تدوينة" كتبها عبر صفحاته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: "دائما ما أشعر بسعادة إضافية عندما أعود إلى بلادي".
المصدر: روسيا اليوم
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