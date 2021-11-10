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رياضة
رونالدو قد يرحل عن مانشستر يونايتد؟
Lebanon 24
10-11-2021
|
05:00
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كشفت تقارير إعلامية أنه من غير المستبعد أن يطلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد، في حال تواصلت النتائج السلبية.
وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن رونالدو لم يعد لفريق "الشياطين الحمر" للعب في الدوري الأوروبي، أو المعاناة من سلسلة من النتائج السلبية تحت قيادة المدرب سولشاير.
وأضافت: "لذلك، فليس من المستبعد أن يطلب رونالدو الرحيل في نهاية الموسم الحالي، في حال استمر الفريق في حصد نتائج مخيبة للآمال".
وكان "الدون" قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى فريق مانشستر سيتي، قبل أن يقرر في آخر لحظة العودة إلى "أولد ترافورد".
وبعد انضمامه إلى يونايتد، قال رونالدو: "لست هنا لقضاء عطلة.. أنا هنا للفوز مرة أخرى بأشياء مهمة".
إلا أن الوضع الحالي في فريق سولشاير لا يبشر بالخير، خصوصا بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي، السبت، بهدفين دون مقابل.
ونتيجة للهزيمة أمام "السيتيزنز"، خسر يونايتد 6 من آخر 12 مباريات، و9 نقاط أمام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز نادي تشلسي.
وكان رونالدو قد رحل عن مانشستر في عام 2009، في صفقة قياسية عالمية آنذاك بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني إلى ريال مدريد الإسباني.
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