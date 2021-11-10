هل يعود ميسي الى برشلونة؟

هل نرى ميسي مجددًا في "كامب نو" بعد رحيله عن برشلونة في الصيف الماضي؟يبدو أنّ مسألة عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة ليست من ضرب الخيال، وقد نرى الهداف التاريخي للنادي الكتالوني قريبًا في "كامب نو".ميسي غادر برشلونة الصيف الماضي منضمًا إلى باريس سان جيرمان بالمجان بعد فشل النادي الكتالوني في تمديد عقده.ولعبت الأزمة المالية دورًا كبيرًا في فشل تمديد التعاقد، إذ لم يستطع البلوجرانا الاحتفاظ به رغم موافقة اللاعب على خفض راتبه بنحو 50% أو أكثر.ولكن رغم ذلك، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ مسألة عودة ميسي إلى برشلونة ليست مستبعدة على أن يكون ذلك في صيف 2023.

ما هو دور تشافي في عودة ميسي؟وبحسب صحيفة "ماركا" فإنّ العلاقة بين ليونيل ميسي ورئيس برشلونة الإسباني، جوان لابورتا، أصبحت سيئة بسبب طريقة رحيل اللاعب.لكن لابورتا قد يستعين بخدمات المدرب الجديد، تشافي هيرنانديز، لإقناع البرغوث بالعودة بعد انتهاء عقده في باريس سان جيرمان.وسبق ولعب تشافي بين 2004 و2015 رفقة ميسي في برشلونة وتربطهما علاقة قوية قد تجعله يقبل العودة إلى "كامب نو".ولن يتمكن النادي الكتالوني من دفع أي مبلغ مقابل إعادة ليو وبالتالي سيتعين عليه الانتظار حتى نهاية عقد ميسي مع باريس وذلك في صيف 2023.ما تعليق فيكتور فونت على عودة ميسي؟المرشح الرئاسي السابق لبرشلونة، فيكتور فونت، تحدث عن إمكانية عودة ميسي عقب انتهاء رحلته في فرنسا.وقال في تصريحات لإذاعة "راك 1": "مغادرة ميسي لبرشلونة يجب أن تكون من الباب الكبير وليس بهذه الطريقة".وتابع: "يجب أن يبدأ برشلونة التفكير في طريقة إعادة اللاعب إلى النادي في صيف 2023 ليقضي آخر فتراته هناك".هل يقبل ميسي العودة إلى برشلونة؟ميسي خرج في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية يؤكد رغبته العودة إلى صفوف برشلونة بعد الاعتزال والعمل في منصب السكرتير الفني.كما قال إنّه لا يعرف إن كان سيعود لاعبًا بعد انتهاء عقده من باريس سان جيرمان أم لا، لكنّه واثق في رجوعه إلى المدينة ومنزله القديم والاستمرار هناك.ورغم تصريحات ميسي الراغبة في العودة لكنّه هاجم جوان لابورتا وأكد أنّ تعليقات الأخير حول إمكانية لعب البرغوث مع الفريق بالمجان جرحته وآذته كثيرًا.جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان لديه القدرة على تمديد عقد ميسي لعام إضافي لينتهي في 2024، إذ وقّع اللاعب على عقد لموسمين مع إمكانية التمديد لعام إضافي.