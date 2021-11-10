رياضة

في أول حصة تحت قيادة تشافي... لاعبان عربيان في تدريبات برشلونة

Lebanon 24
10-11-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-884697-637721470364535256.jpg
Doc-P-884697-637721470364535256.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك المغربيان عبد الصمد الزلزولي وإلياس أخوماش، أمس الثلاثاء، في أول حصة تدريبية لبرشلونة بقيادة مدربه الجديد، تشافي، القادم من السد القطري لتعويض المقال من منصبه، رونالد كومان.

واستدعى تشافي، الزلزولي وأخوماش ولاعبين آخرين من الفريق الرديف للمشاركة في أول حصة تدريبية يقودها، وذلك في ظل غياب بعض لاعبي "البارسا" الدوليين الملتزمين بتمثيل منتخباتهم الوطنية خلال فترة "التوقف الدولي" الحالية.

وسبق للزلزولي، أن شارك في المباراتين الأخيرتين لنادي برشلونة أمام فريقي آلافيس وسيلتا فيغو، بمعدل 10 دقائق في كل لقاء، تحت قيادة المدرب السابق سيرغي بارخوان، الذي تحول بشكل مؤقت من الفريق الرديف لتدريب الفريق الأول.

أما أخوماش، فلم يشارك حتى الآن مع الفريق الأول لنادي برشلونة، لكنه يعتبر أحد هدافي فريق الناشئين.

ويبلغ الزلزولي من العمر 19 عاما، ولد وترعرع في مدينة بني ملال المغربية، قبل أن يهاجر رفقة أسرته إلى إسبانيا، ليكمل تعليمه ويصقل موهبته هناك.

وهو لاعب دولي في صفوف المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما، ويلعب في مركز قلب الهجوم، وانضم لبرشلونة في أغسطس الماضي قادما من إيركوليس الإسباني، مقابل مليوني يورو، ووقع عقدا مع الفريق الكتالوني يمتد لثلاثة أعوام، مع خيار التمديد لموسمين إضافيين.

أما أخوماش، فيبلغ 17 عاما، ويلعب لنادي برشلونة فئة أقل من 19 سنة، ويشغل مركز الجناح الأيمن.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2021-11-10
14:00 | 2021-11-10
08:00 | 2021-11-10
05:00 | 2021-11-10
02:00 | 2021-11-10
23:00 | 2021-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website