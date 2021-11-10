رياضة

رئيس الاتحاد الفرنسي يقرّر مصير بنزيمة

Lebanon 24
10-11-2021 | 14:00
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قبل أيام من صدور الحكم، أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت، أن المهاجم الدولي كريم بنزيمة لن يقصى من المنتخب حتى لو ثبتت إدانته بقضية الشريط الجنسي.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" نشرت الأربعاء، قال لو غريت إن "أي قرار بشأن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم إلى صفوف المنتخب الوطني هو بيد المدرب ديدييه ديشامب وحده".

واستبعد نجم ريال مدريد الإسباني من منتحب "الديوك" قرابة 5 سنوات، بسبب اتهامه بالتورط في محاولة ابتزاز لزميله السابق ماتيو فالبوينا بشريط جنسي، قبل استدعائه في أيار الماضي إلى المنتخب.

وسيصدر الحكم في هذه القضية في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري.

وقال لو غريت: "سيكون المدرب الشخص الوحيد الذي يختار اللاعبين ولن يتم استبعاد بنزيمة في حال إصدار حكم يدينه. الأمر متعلق بديدييه لاتخاذ القرارات المتعلقة بالرياضة".
المصدر: سكاي نيوز
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