16
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
إعتقال لاعبة في "سان جيرمان"... ما السبب؟
Lebanon 24
10-11-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتقلت الشرطة الفرنسية، لاعبة باريس سان جيرمان للسيدات، أميناتا ديالو، بعد قيام شخصين ملثمين بالاعتداء على زميلتها في الفريق، خيرة حمراوي.
وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن ديالو كانت عائدة برفقة حمراوي من عشاء نظمه باريس سان جيرمان الخميس الماضي، عندما قام ملثمون بالهجوم على حمراوي وضربها على ساقيها بقضيب حديدي.
وألقت الشرطة القبض على أميناتا ديالو لاتهامها بتدبير الحادثة رغبة "منها في الحصول على مركز اللاعبة في التشكيلة الأساسية لسان جيرمان".
وقال باريس سان جيرمان على موقعه على الإنترنت في تعليقه على الواقعة: "يمكن لباريس سان جيرمان أن يؤكد أن أميناتا ديالو اعتقلت صباح اليوم الخميس من قبل دائرة شرطة فرساي الإقليمية كجزء من التحقيق الذي تم فتحه بعد الاعتداء الذي حدث ضد إحدى لاعبات فريقنا".
وتابع: ندين بأشد العبارات الممكنة أعمال العنف المرتكبة" مضيفا أن الهجوم المزعوم وقع قبل أسبوع.
وأكمل البيان: "اتخذ النادي جميع الإجراءات اللازمة لضمان صحة ورفاهية وسلامة فريقه النسائي بأكمله.. النادي حريص مع الشرطة على تقدم الإجراءات، وسيقوم بالمتابعة مع الجهة المعنية".
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
شتاء من دون امطار وثلوج.. وهذا ما ينتظرنا!
Lebanon 24
شتاء من دون امطار وثلوج.. وهذا ما ينتظرنا!
02:30 | 2021-11-10
10/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بانفعال وحسم قالها: "اللي مش عاجبو يفل"
Lebanon 24
بانفعال وحسم قالها: "اللي مش عاجبو يفل"
01:30 | 2021-11-10
10/11/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" "يصعّد" بعد جنبلاط.. هل يعيد "حزب الله" النظر بخياراته؟!
Lebanon 24
"التيار" "يصعّد" بعد جنبلاط.. هل يعيد "حزب الله" النظر بخياراته؟!
06:00 | 2021-11-10
10/11/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
01:47 | 2021-11-10
10/11/2021 01:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
من أخطر المواد الكيميائية...اللبنانيون يأكلون "رصاص" وهذا تأثيره على الدماغ!
Lebanon 24
من أخطر المواد الكيميائية...اللبنانيون يأكلون "رصاص" وهذا تأثيره على الدماغ!
23:15 | 2021-11-09
09/11/2021 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2021-11-10
رئيس الاتحاد الفرنسي يقرّر مصير بنزيمة
11:00 | 2021-11-10
في أول حصة تحت قيادة تشافي... لاعبان عربيان في تدريبات برشلونة
08:00 | 2021-11-10
هل يعود ميسي الى برشلونة؟
05:00 | 2021-11-10
رونالدو قد يرحل عن مانشستر يونايتد؟
02:00 | 2021-11-10
"فيفا" يحدد رسميا موعد حفل جوائز أحسن اللاعبين لعام 2021
23:00 | 2021-11-09
بيكهام يبتكر طريقة جديدة للرسم باستخدام مهاراته الكروية (فيديو)
فيديو
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
16:00 | 2021-11-10
11/11/2021 00:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
Lebanon 24
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
11:00 | 2021-11-09
11/11/2021 00:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
08:01 | 2021-11-09
11/11/2021 00:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact