رياضة

إعتقال لاعبة في "سان جيرمان"... ما السبب؟

Lebanon 24
10-11-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-884764-637721608232202129.jpg
Doc-P-884764-637721608232202129.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتقلت الشرطة الفرنسية، لاعبة باريس سان جيرمان للسيدات، أميناتا ديالو، بعد قيام شخصين ملثمين بالاعتداء على زميلتها في الفريق، خيرة حمراوي.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن ديالو كانت عائدة برفقة حمراوي من عشاء نظمه باريس سان جيرمان الخميس الماضي، عندما قام ملثمون بالهجوم على حمراوي وضربها على ساقيها بقضيب حديدي.

وألقت الشرطة القبض على أميناتا ديالو لاتهامها بتدبير الحادثة رغبة "منها في الحصول على مركز اللاعبة في التشكيلة الأساسية لسان جيرمان".

وقال باريس سان جيرمان على موقعه على الإنترنت في تعليقه على الواقعة: "يمكن لباريس سان جيرمان أن يؤكد أن أميناتا ديالو اعتقلت صباح اليوم الخميس من قبل دائرة شرطة فرساي الإقليمية كجزء من التحقيق الذي تم فتحه بعد الاعتداء الذي حدث ضد إحدى لاعبات فريقنا".

وتابع: ندين بأشد العبارات الممكنة أعمال العنف المرتكبة" مضيفا أن الهجوم المزعوم وقع قبل أسبوع.

وأكمل البيان: "اتخذ النادي جميع الإجراءات اللازمة لضمان صحة ورفاهية وسلامة فريقه النسائي بأكمله.. النادي حريص مع الشرطة على تقدم الإجراءات، وسيقوم بالمتابعة مع الجهة المعنية".
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2021-11-10
11:00 | 2021-11-10
08:00 | 2021-11-10
05:00 | 2021-11-10
02:00 | 2021-11-10
23:00 | 2021-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website