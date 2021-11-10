رياضة

انتحار لاعب منتخب تركيا السابق لكمال الأجسام

Lebanon 24
10-11-2021 | 23:00
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أقدم رياضي منتخب تركيا السابق لكمال الأجسام، سوات أكيول، يوم الاثنين الماضي، على إنهاء حياته بالانتحار قفزًا من أعلى منحدرات أنطاليا.

وذكر موقع "Akdeniz Manşet" أن أكيول كان يعمل موظفًا في قسم المقابر ببلدية أنطاليا، وكان في مرحلة ما رياضيًّا نشطًا بنادي شرطة أنطاليا الرياضي، كما أنه سبق وأن حصل على الجائزة الأولى في كمال الأجسام أثناء عمله ببلدية أنطاليا.

تم نقل جثمان أكيول إلى مصلحة الطب الشرعي، حيث سيتم تسليم الجثمان إلى عائلته لدفنه في أنقرة بعد الانتهاء من تشريحه.

وأثيرت العديد من الادعاءات حول دوافع انتحار أكيول تاركًا خلفه زوجته وطفليه.

يذكر أن أكيول شارك في اختيارات نجوم المنتخب التركي لبطولة العالم في كمال الأجسام واللياقة البدنية التي نظمها الاتحاد التركي لكمال الأجسام واللياقة البدنية خلال الفترة بين الرابع والسابع من سبتمبر الماضي.

وفاز أكيول بالمركز الأول في فئة الكلاسيك فيزيك من بين 234 متنافسًا.
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