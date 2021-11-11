رياضة

وفاء لناديه... لاعب إيطالي يتخلى عن نصف راتبه

Lebanon 24
11-11-2021 | 02:00
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يعتمد ولاء لاعبي كرة القدم في العصر الحالي على قيمة العقود التي تقدمها الأندية المتنافسة لاقتناص المواهب الفذة، ولكن بين الفينة والأخرى، يظهر بعض اللاعبين الذين يظهرون ولاء استثنائيًا يعيد للأذهان ذكريات الزمن الجميل.

ويعمل نادي "أيه سي ميلان" خلال الفترة الراهنة على اسنغلال فترة الاستراحة "التوقف الدولي" لتجديد عقد لاعبه الإيطالي، أليسيو رومانيولي، وذلك من أجل ضمان استمراره مع الفريق بالفترة المقبلة.

ويمتلك رومانيولي صاحب الـ26 عامًا، عقدًا برفقة النادي اللومباردي ينتهي في حزيران 2022.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن رومانيولي، قائد ميلان، تخلى هذه الفترة عن وكيل أعماله مينو رايولا، وذلك من أجل التمديد برفقة النادي "اللومباردي".

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن اللاعب قرر التحدث وجها لوجه مع مدراء "الروسونيري"، دون إشراك وكيله في المفاوضات.
 
 
وكان المدافع قد أعلن بالفعل أنه مستعد لخفض راتبه الحالي من 6 ملايين يورو إلى نحو 3.5 مليون يورو، وبحلول نهاية الشهر الجاري، سيكون هناك اجتماع جديد بين الطرفين، على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وشارك رومانيولي في 11 مباراة هذا الموسم برفقة ميلان في جميع البطولات بواقع 722 دقيقة لعب.

ويتشارك نادي "إيه سي ميلان" صدارة الدوري المحلي مع نادي نابولي برصيد 32 نقطة، حيث تعادل الأحد الماضي في قمة الجولة 12 مع غريمه التقليدي إنترناسيونالي بهدف لمثله.
المصدر: سبوتنيك
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