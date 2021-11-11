مرشح سابق لرئاسة نادي برشلونة يطالب بإبرام صفقة مع رونالدو

أثارت تصريحات المرشح السابق لرئاسة نادي برشلونة، توني فريسكا، جدلا واسعا، بعد مطالبته إدارة "البارسا"، بإبرام صفقة مدوية لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق على مستوى خط الهجوم.وسئل فريسكا، خلال مشاركته في برنامج "لا بورتيريا" الإسباني، عن احتمالية تعاقد برشلونة مع نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتعزيز خط هجومه، وأجاب قائلا: "إذا كانت هناك لحظة مؤاتية للقيام بهذا الجنون.. فهي الآن".