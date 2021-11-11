رياضة

"أستون فيلا" يعين "أسطورة ليفربول" ستيفن جيرارد مدربا

Lebanon 24
11-11-2021 | 14:00
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أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، الخميس، تعيين أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد مدربًا له خلفًا للمقال دين سميث.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: "أستون فيلا سعيد بالإعلان عن تعيين ستيفن جيرارد مدربًا جديدًا للفريق. قاد غلاسكو رينجرز إلى لقب الدوري الاسكتلندي الموسم الماضي منهيًا البطولة من دون أي خسارة".

وكان أستون فيلا أقال دين، الأحد، بعد النتائج السيئة للفريق الذي يحتل المركز السادس عشر في الدوري الممتاز بعد 7 هزائم، تعادل و3 انتصارات.
المصدر: سكاي نيوز
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