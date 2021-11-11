رياضة

غسان سركيس إلى أين؟ (صورة)

Lebanon 24
11-11-2021 | 08:25
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أعلن نادي الاهلي طرابلس الليبي تعيين المدرب الوطني غسان سركيس على رأس الجهاز الفني، بحسب ما أفادت صفحة "Lebanese Basketball" عبر حسابها على "فيسبوك".
 
 
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غسان سركيس

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