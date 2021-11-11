رياضة

خسارة دراماتيكية للبنان أمام إيران

Lebanon 24
11-11-2021 | 08:59
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حول منتخب إيران تأخره بهدف إلى فوز على مضيفه اللبناني (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة للتصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، قطر 2022.

وافتتح المهاجم اللبناني، سوني سعد التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

ورد الإيرانيون بهدفين متتاليين في الوقت القاتل المحتسب بدلا عن الضائع للمباراة التي جرت على ملعب صيدا الدولي، عبر كل من اللاعبين، سردار آزمون وأحمد نور الله.

ورفع منتخب إيران رصيده بعد هذا الفوز إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة الأولى، بفارق نقطتين أمام وصيفه منتخب كوريا الجنوبية، الذي تغلب بدوره على ضيفه الإماراتي بهدف وحيد.

بينما توقف رصيد لبنان عند 5 نقاط ويحتل المركز الثالث على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتيجة مباراة منتخب العراق، الخامس، برصيد 3 نقاط، وضيفه السوري، متذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

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