الكشف عن قيمة راتب راموس وتفاصيل عقده مع باريس

أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق، سيرخيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، يتقاضى راتبًا سنويًّا صافيًا قدره 6 ملايين يورو.وكشفت "ليكيب" أن راموس لم يحصل على مكافأة لقاء التوقيع لنادي باريس سان جيرمان، عند انضمامه إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد.ولم يشارك المدافع الإسباني المخضرم، في أي مباراة بقميص الفريق الباريسي حتى الآن، بسبب إصابات عضلية في الساق وآلام الركبة، التي أبعدته عن الملاعب ما يزيد عن 3 أشهر.ومن المتوقع أن يظهر سيرخيو راموس (35 عامًا) لأول مرة بقميص الفريق الباريسي بعد فترة التوقف الدولي الحالي أي خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني الجاري، وذلك بعد مشاركته تدريجيًّا في التدريبات الجماعية هذا الأسبوع.