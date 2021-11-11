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رياضة
بعد "هجوم بلطجي".. اعتقال لاعبة باريس سان جرمان
Lebanon 24
11-11-2021
|
23:00
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اعتقلت الشرطة الفرنسية، لاعبة باريس سان جرمان للسيدات، أميناتا ديالو، بشبهة التحريض على الاعتداء على زميلتها في الفريق.
ووفق ما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن السلطات الأمنية الفرنسية احتجزت ديالو صباح الأربعاء، بعد هجوم على لاعبة أخرى بالنادي.
وأوضحت أن النادي لم يكشف اسم اللاعبة الضحية، مبرزة أن الأمر يتعلق بخيرة حمراوي، التي تعرضت لإصابات في ساقيها ويديها.
وحسب التقارير الإعلامية الفرنسية، فإن حمراوي تعرضت لاعتداء جسدي بعد عشاء الفريق الأسبوع الماضي، حيث هاجمها ملثمون بقضيب حديدي.
ويعتقد أن الاعتداء على حمراوي كان بتدبير من ديالو، من أجل تعويضها في التشكيلة الفريق الأساسية.
وبالفعل، شاركت ديالو (26 عامًا)، الثلاثاء الماضي، عوض حمراوي (31 عامًا)، خلال مباراة سان جرمان أمام ريال مدريد، لحساب دوري أبطال أوروبا.
وقال باريس سان جرمان على موقعه على الإنترنت في تعليقه على الواقعة: "يمكن لباريس سان جرمان أن يؤكد أن ديالو اعتقلت صباح اليوم من قبل دائرة شرطة فرساي الإقليمية كجزء من التحقيق الذي تم فتحه بعد الاعتداء الذي حدث ضد إحدى لاعبات فريقنا".
وتابع: "باريس سان جرمان يدين بأشد العبارات الممكنة أعمال العنف المرتكبة"، مضيفا أن الهجوم المزعوم وقع قبل أسبوع.
وأكمل البيان: "اتخذ النادي جميع الإجراءات اللازمة لضمان صحة ورفاهية وسلامة فريقه النسائي بأكمله.. النادي حريص مع الشرطة على تقدم الإجراءات، وسيقوم بالمتابعة مع الجهة المعنية".
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