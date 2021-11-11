بعد "هجوم بلطجي".. اعتقال لاعبة باريس سان جرمان

اعتقلت الشرطة الفرنسية، لاعبة باريس سان جرمان للسيدات، أميناتا ديالو، بشبهة التحريض على الاعتداء على زميلتها في الفريق.ووفق ما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن السلطات الأمنية الفرنسية احتجزت ديالو صباح الأربعاء، بعد هجوم على لاعبة أخرى بالنادي.وأوضحت أن النادي لم يكشف اسم اللاعبة الضحية، مبرزة أن الأمر يتعلق بخيرة حمراوي، التي تعرضت لإصابات في ساقيها ويديها.وحسب التقارير الإعلامية الفرنسية، فإن حمراوي تعرضت لاعتداء جسدي بعد عشاء الفريق الأسبوع الماضي، حيث هاجمها ملثمون بقضيب حديدي.ويعتقد أن الاعتداء على حمراوي كان بتدبير من ديالو، من أجل تعويضها في التشكيلة الفريق الأساسية.وبالفعل، شاركت ديالو (26 عامًا)، الثلاثاء الماضي، عوض حمراوي (31 عامًا)، خلال مباراة سان جرمان أمام ريال مدريد، لحساب دوري أبطال أوروبا.