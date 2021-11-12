رياضة

رغم ما فعله ببرشلونة.. كومان يقترب من العودة سريعًا للتدريب!

Lebanon 24
12-11-2021 | 02:00
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تحدثت تقارير صحفية إنجليزية أن مدرب برشلونة الأسبق، رونالد كومان بات مرشحًا بقوة لتدريب رينجرز في الفترة المقبلة من مسيرته، على خلفية رحيل ستيفن جيرارد لأستون فيلا يوم الخميس.

وكان جيرارد قد بدأ رحلته مع رينجرز في عام 2018 ونجح في قيادة النادي لمعانقة لقب الدوري الاسكتلندي، قبل أن يوافق على الرحيل بمنتصف هذا الموسم لخلافة دين سميث في تدريب أستون فيلا.


ووفقًا للتقارير، فإن إدارة رينجرز تبحث حاليًا عن مدرب آخر مرموق لخلافة جيرارد، وطُرح اسم كومان بالفعل باعتبار أن له تجربة كبيرة في عالم التدريب، لهذه المهمة.
 
ولم يُكمل كومان شهرًا واحدًا بعد إقالته من برشلونة على خلفية سوء النتائج، ومع ذلك، فإنه قد يكون خيارًا مثاليًا لرينجرز الذي يطمح في لعب كرة قدم ممتعة سبق وأن قدمها الهولندي مع منتخب بلاده وبوجهات أخرى غير البرسا.
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