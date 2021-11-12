اطلاق سراح لاعبة باريس سان جيرمان لعدم كفاية الدليل

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية مصير أميناتا ديالو لاعبة الفريق الأول بنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم سيدات بعد احتجازها من قبل الشرطة لتورطها في تحريض مجهولين بالاعتداء على زميلتها في الفريق خيرة حمراوي.وأوضحت الصحيفة أنه بعد التحقيقات تقرر إطلاق سراح أميناتا ديالو وعدم احتجازها حيث تم إخلاء سبيلها لعدم وجود أدلة كافية بكونها المحرضة على الاعتداء على خيرة حمراوي.وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال مُستمرة ولم يتم إغلاق القضية ونتيجة لعدم وجود دليل واضح على تحريض من قبل أميناتا ديالو على خيرة تقرر إطلاق سراحها.