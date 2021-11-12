رياضة

اطلاق سراح لاعبة باريس سان جيرمان لعدم كفاية الدليل

Lebanon 24
12-11-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-885291-637722962608159838.png
Doc-P-885291-637722962608159838.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية مصير أميناتا ديالو لاعبة الفريق الأول بنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم سيدات بعد احتجازها من قبل الشرطة لتورطها في تحريض مجهولين بالاعتداء على زميلتها في الفريق خيرة حمراوي.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد التحقيقات تقرر إطلاق سراح أميناتا ديالو وعدم احتجازها حيث تم إخلاء سبيلها لعدم وجود أدلة كافية بكونها المحرضة على الاعتداء على خيرة حمراوي.

وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال مُستمرة ولم يتم إغلاق القضية ونتيجة لعدم وجود دليل واضح على تحريض من قبل أميناتا ديالو على خيرة تقرر إطلاق سراحها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:50 | 2021-11-12
11:00 | 2021-11-12
05:00 | 2021-11-12
03:30 | 2021-11-12
02:00 | 2021-11-12
23:00 | 2021-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website