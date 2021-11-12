منحها قميصه.. مشجعة مراهقة "تغزو" الملعب من أجله

أعطى نجم المنتخب البرتغالي وفريق مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، قميصه لمشجعة مراهقة دخلت إلى أرض الملعب بعد التعادل السلبي للبرتغال مع جمهورية أيرلندا في دبلن، أمس الخميس.فبعد صافرة نهاية المباراة، التي جرت على ملعب "أفيفا"، اقتربت مشجعة مراهقة، من مهاجم مانشستر يونايتد بعد أن وجدت طريقها إلى أرض الملعب.بينما بدا أن رجال الأمن جاهزون لإبعادها، تدخل رونالدو وعانق المشجعة الصغيرة قبل أن يمنحها قميصه وسط هتافات حول ملعب "أفيفا" في العاصمة الأيرلندية.في وقت سابق من المباراة نفسها، اضطر النجم البرتغالي، البالغ من العمر 36 عاما، لمراوغة متسلل آخر نجح في الهرب من أعين رجال الأمن وغزو ملعب أفيفا، واقترب من المهاجم المخضرم.غير أن طاقم الاستاد نجح في سحبه من أرض الملعب في النهاية.