25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
منحها قميصه.. مشجعة مراهقة "تغزو" الملعب من أجله
Lebanon 24
12-11-2021
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعطى نجم المنتخب البرتغالي وفريق مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، قميصه لمشجعة مراهقة دخلت إلى أرض الملعب بعد التعادل السلبي للبرتغال مع جمهورية أيرلندا في دبلن، أمس الخميس.
فبعد صافرة نهاية المباراة، التي جرت على ملعب "أفيفا"، اقتربت مشجعة مراهقة، من مهاجم مانشستر يونايتد بعد أن وجدت طريقها إلى أرض الملعب.
بينما بدا أن رجال الأمن جاهزون لإبعادها، تدخل رونالدو وعانق المشجعة الصغيرة قبل أن يمنحها قميصه وسط هتافات حول ملعب "أفيفا" في العاصمة الأيرلندية.
في وقت سابق من المباراة نفسها، اضطر النجم البرتغالي، البالغ من العمر 36 عاما، لمراوغة متسلل آخر نجح في الهرب من أعين رجال الأمن وغزو ملعب أفيفا، واقترب من المهاجم المخضرم.
غير أن طاقم الاستاد نجح في سحبه من أرض الملعب في النهاية.
وعانى رونالدو أمسية هادئة في مباراة يوم الخميس في تصفيات كأس العالم في العاصمة الأيرلندية، حيث أبعد الحارس جافين بازونو محاولته المتأخرة لتحقيق الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.
كما تلقى المدافع المخضرم بيبي بطاقة حمراء في وقت متأخر.
وتشترك البرتغال في صدارة مجموعتها في التصفيات وستتأهل لكأس العالم 2022 إذا تجنبت الهزيمة أمام صربيا في لشبونة يوم الأحد.
وتحتاج أيرلندا، التي عانت من بداية مخيبة للآمال في تصفياتها، للفوز خارج أرضها أمام لوكسمبورغ في نفس اليوم لتحتل المركز الثالث.
(سكاي نيوز)
الأكثر قراءة
قفزة كبيرة للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:53 | 2021-11-11
11/11/2021 09:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين غدًا
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين غدًا
13:19 | 2021-11-11
11/11/2021 01:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار في السوق الموازية
13:43 | 2021-11-11
11/11/2021 01:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج ستجد شريك الحياة في العام 2022
Lebanon 24
أبراج ستجد شريك الحياة في العام 2022
08:35 | 2021-11-11
11/11/2021 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع الدولار مستمر.. هذا ما بلغه صباح اليوم
Lebanon 24
ارتفاع الدولار مستمر.. هذا ما بلغه صباح اليوم
02:58 | 2021-11-12
12/11/2021 02:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2021-11-12
اطلاق سراح لاعبة باريس سان جيرمان لعدم كفاية الدليل
05:00 | 2021-11-12
ليفربول وضع "الخطة".. من هو بديل محمد صلاح؟
02:00 | 2021-11-12
رغم ما فعله ببرشلونة.. كومان يقترب من العودة سريعًا للتدريب!
23:00 | 2021-11-11
بعد "هجوم بلطجي".. اعتقال لاعبة باريس سان جرمان
16:00 | 2021-11-11
الكشف عن قيمة راتب راموس وتفاصيل عقده مع باريس
14:00 | 2021-11-11
"أستون فيلا" يعين "أسطورة ليفربول" ستيفن جيرارد مدربا
فيديو
إقتصادية ورخيصة الثمن... "سوزوكي" تكشف عن سيارة "Celerio" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية ورخيصة الثمن... "سوزوكي" تكشف عن سيارة "Celerio" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2021-11-11
12/11/2021 15:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يطلق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل: معا سنعيد بناء ما تهدّم
Lebanon 24
ميقاتي يطلق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل: معا سنعيد بناء ما تهدّم
10:39 | 2021-11-11
12/11/2021 15:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
16:00 | 2021-11-10
12/11/2021 15:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact