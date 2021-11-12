رياضة

بعد الأنباء عن تعرض ماني لإصابة خطيرة... كيف علّق مدرب السنغال؟

Lebanon 24
12-11-2021 | 14:00
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قال مدرب منتخب السنغال، أليو سيسي، إن استبدال مهاجمه ساديو ماني خلال مواجهة توغو، أمس الخميس، في التصفيات المؤهلة لمونديال "قطر 2002"، كان إجراء احترازيا وليس بسبب مشكلة خطيرة.

وغادر نجم ليفربول، الملعب في الدقيقة 27، بعد التحام مع أحد المدافعين خلال تعادل السنغال مع مضيفتها توغو 1-1.

وبدا وكأن ماني يشعر بآلام في الضلوع أو الفخذ، لكن مدرب السنغال، قال في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "لا يوجد شيء سيئ وأخرجناه فقط كإجراء وقائي وليس بسبب مشكلة كبيرة".

وأضاف سيسي: "خروج ماني أثر علينا قليلا لأنه يمنحنا إضافة مختلفة".
المصدر: روسيا اليوم
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