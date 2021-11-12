لبنان يتأهل إلى نهائي بطولة آسيا للسيدات للمستوى الثاني

تأهل منتخب لبنان للسيدات بكرة السلة الى المباراة النهائية لبطولة آسيا (المستوى الثاني) التي تقام في صالة الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمان، بعدما اسقط نظيره الأندونيسي 76-62 في الدور نصف النهائي الذي اقيم بعد ظهر اليوم الجمعة.ويلتقي لبنان في المباراة النهائية الفائز من مباراة الأردن وكازاخستان عند الساعة السابعة من مساء السبت بتوقيت بيروت.وبات منتخب لبنان للسيدات على بعد خطوة واحدة من أحراز لقب البطولة القارية والتأهل الى مصاف دول النخبة في القارة الصفراء، بعدما غاب عن المستوى الأول طوال 10 سنوات وتحديدا منذ العام 2011.مثلت لبنان: ريبيكا عقل(قائدة المنتخب وافضل مسجلة في المباراة ب19 نقطة)، بريتني دنسون(14)، دانييللا فياض(13)، عيدا باخوس ولما مقدم (10 نقاط)، ليلى فارس(5)، ميرامار المقداد(3) وشيرين الشريف(2).وكانت افضل مسجلة في الفريق الخاسر غابرييلا صوفيا(16 نقطة).