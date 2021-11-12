رياضة

البرازيل تحجز بطاقة قطر

Lebanon 24
12-11-2021 | 23:00
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باتت البرازيل أول دولة أميركية جنوبية تتأهل إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم، قبل خمس جولات من نهاية تصفيات أميركا الجنوبية، بعد فوزها الجمعة على ضيفتها كولومبيا 1-صفر.

وبهدف من لوكاس باكيتا وتمريرة حاسمة لنجمها نيمار قبل ثلث ساعة من النهاية، حافظت بطلة العالم خمس مرات على سجلها الفريد بخوض جميع نسخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930. أصبحت ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال 2022، بعد ألمانيا والدنمارك.

وتابع "سيليساو" حصد النقاط في تصفيات مثالية، رافعاً رصيده إلى 34 نقطة بعد فوزه في 11 مباراة من أصل 12. وحده التعادل السلبي على أرض كولومبيا الشهر الماضي شكّل ثغرة في مشواره الرائع ضمن التصفيات.

وقال باكيتا (24 عاماً) لاعب ليون الفرنسي بعد تسجيل هدف الفوز "أعتقد أن الهدف جاء ثمرة العمل بعد البناء من الخلف. يجب أن نواصل في التركيز على كل مباراة".

ويتأهل أربعة منتخبات من المجموعة الأميركية الجنوبية الموحدة مباشرة إلى المونديال القطري.

وبات الفارق بين البرازيل وكل من تشيلي وكولومبيا والأوروغواي 18 نقطة قبل خمس جولات على النهاية، علماً أن البرازيل لعبت مباراة أقل بعد توقف مواجهتها مع ضيفتها الأرجنتين.

وكانت ألمانيا حسمت تأهلها لمونديال قطر الشهر الماضي بعد فوزها على مقدونيا الشمالية 4-0، وكان المنتخب الألماني استهل مشواره في التصفيات بفوز غير مقنع على المتواضعة ليشتنشتاين 2-صفر قبل أن يكشر عن أنيابه باكتساحه أرمينيا 6-صفر ثم أيسلندا على أرض الأخيرة 4-صفر.

وضمنت الدنمارك بطاقة التأهل من المجموعة السادسة، بعد أن فازت  بهدف نظيف في شباك ضيفه منتخب النمسا، الشهر الماضي.

وتعد قطر ضمن البلدان المتأهلة لكونها البلد المضيف، وتشارك في التصفيات الأوروبية، ضمن المجموعة  التي تضم البرتغال ولوكسمبورغ وجمهورية أيرلندا، من أجل الاستعداد للمونديال.
المصدر: الحرة
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