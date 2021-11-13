رياضة

برشلونة يستعيد لاعبه الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم

Lebanon 24
13-11-2021 | 02:00
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توصل نادي برشلونة الإسباني، الجمعة، إلى اتفاق لضم لاعبه السابق البرازيلي داني ألفيش الذي انفصل عن نادي ساو بالو البرازيلي بسبب خلاف مالي.

وسينضم الظهير المخضرم (38 عاما) إلى تدريبات الفريق الكتالوني الأسبوع المقبل، لكنه لن يكون قادرا على اللعب حتى تسجيله في يناير المقبل موعد الانتقالات الشتوية.
 
وغادر ألفيش، اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم، فريق ساو باولو بعد أن تخلف الأخير عن سداد 11 مليون ريال برازيلي (قرابة من 1.8 مليون يورو) من مستحقاته.

وتوترت العلاقات بين بطل البرازيل سبع مرات ولاعب باريس سان جرمان الفرنسي السابق عندما قرر الأخير المشاركة في أولمبياد طوكيو خلال الصيف الحالي، حيث فاز بلقبه رقم 43 في مسيرته.

وكان ألفيش المتوج مرتين بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة (2011 و2015) قد وقع مع ساو باولو في العام 2019 على عقد حتى 2022.
 
المصدر: الحرة
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