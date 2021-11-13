نقطة تفصل إسبانيا عن مونديال قطر.. وتعادل ثمين لرفاق رونالدو

استغل منتخب أسبانيا على أكمل وجه خسارة السويد أمام مضيفتها جورجيا صفر-2، وفاز على نظيره اليوناني 1-صفر الخميس، ليرتقي إلى صدارة المجموعة الثانية في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022 في قطر.من جهة أخرى، اكتسح المنتخب الروسي نظيره وضيفه القبرصي بسداسية نظيفة، معززاً صدارته للمجموعة الثامنة.ورفع "لا روخا" الذي حقق فوزه الخامس في التصفيات رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق نقطة عن السويد المتراجعة للمركز الثاني، حيث ستحسم المباراة بينهما في إشبيلية في الجولة الأخيرة من التصفيات في 14 نوفمبر، هوية المتصدر والمتأهل مباشرة إلى كأس العالم في قطر 2022.ويحتاج رجال المدرب لويس أنريكه إلى التعادل لحجز بطاقة التأهل مباشرة إلى العرس الكروي، في حين باتت السويد مطالبة بالفوز وإلاّ سيكون عليها خوض الملحق.في المقابل، تجمد رصيد اليونان عند 9 نقاط في المركز الثالث، فيما رفعت جورجيا التي خاضت جميع مبارياتها في التصفيات رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الرابع.روسيا تعزز صدارتها وكرواتيا بالمرصادوفي المجموعة الثامنة، اكتسح المنتخب الروسي نظيره وضيفه القبرصي بسداسية نظيفة معززاً صدارته للمجموعة.وبهذا الفوز، عزز المنتخب الروسي صدارته في المجموعة الثامنة رافعاً رصيده إلى 22 نقطة، فيما بقيت قبرص في ذيل المجموعة مع خمس نقاط.وهذا الفوز هو الخامس على التوالي لروسيا والسابع في التصفيات.لكن كرواتيا واصلت تضييق الخناق على روسيا عندما دكت شباك مضيفتها مالطا 7-1.وبالتالي، رفعت كرواتيا رصيدها إلى 20 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن روسيا، قبل جولة واحدة من النهاية.وفي مواجهة أخرى أيضاً، فشلت سلوفاكيا وسلوفينيا بفك الارتباط بينهما، بتعادلهما 2-2، وبقي في المركزين الثالث والرابع توالياً مع 11 نقطة لكل منهما.نقطة ثمينة للبرتغال قبل الحسممن جهته، عاد المنتخب البرتغالي بنقطة ثمينة من دبلن واعتلى صدارة المجموعة الأولى بتعادله سلباً أمام مضيفته إيرلندا.وبهذا التعادل، بات المنتخب البرتغالي في الصدارة مع 17 نقطة، وهو نفس رصيد صربيا التي ستكون الغريم المقبل لرفاق نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي كريستيانو رونالدو.ومع بقاء جولة واحدة، ستحتاج البرتغال إلى التعادل فقط في المباراة المرتقبة على أرضها ضد صربيا لضمان التأهل المباشر إلى المونديال، نظراً لفارق الأهداف الذي يصب لمصلحة السيليساو (+12 مقابل +8).وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، حققت لوكسمبورغ فوزاً عريضاً على مضيفتها أذربيجان 3-1 التي لعبت منقوصة منذ الدقيقة 21 بطرد تيلور موتاليموف.وتقدمت لوكسمبورغ في الدقيقة 67 عن طريق لاعب تروا الفرنسي غيرسون رودريغيز، قبل أن يضيف سيباستيان تيل الهدف الثاني (78).وقلص أذر صالحلي الفارق لأذربيجان (82)، لكن رودريغيز أنهى المباراة بهدف ثالث (90+1).وبهذا الانتصار، رفع منتخب لوكسمبورغ رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد أذربيجان عند نقطة يتيمة في ذيل الترتيب.ألمانيا المتجددة تسحق ليشتنشتاينسحق المنتخب الألماني الضامن تأهله إلى مونديال قطر ضيفته ليشتنشتاين المنقوصة 9-صفر، رغم خوض مانشافات اللقاء بوجوه جديدة بقرار من مدربه هانزي فليك على خلفية الإصابات وفيروس كورونا الذي حرم المنتخب من العديد من نجومه.وفي مباراتين أخريين فازت مقدونيا على أرمينيا 5-صفر، فيما تعادلت رومانيا سلباً مع أيسلندا.