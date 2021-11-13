مشجع يقتحم الملعب من أجل صلاح ...كيف كانت ردة فعل النجم المصري؟

اقتحم مشجع الملعب خلال مباراة منتخب أنغولا وضيفه المصري، الجارية بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.



وتوجه المشجع الشاب نحو النجم المصري محمد صلاح والتقط صورة معه في منتصف الملعب قبل أن يتدخل رجال حفظ الأمن ويرافقوا المشجع إلى خارج المستطيل الأخضر.

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