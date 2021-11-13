رياضة

بعد الفوز على لبنان... لاعبو إيران يكشفون معاناتهم من مشكلات عجيبة

Lebanon 24
13-11-2021 | 11:00
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وجه لاعبو منتخب إيران المشارك في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، انتقادات إلى مسؤولي الاتحاد الإيراني على خلفية عدم دفع مكافآت وعدوهم بها، كما كشفوا أنهم يعانون من مشكلات عجيبة.

وحل المنتخب الإيراني ضيفًا على نظيره اللبناني، الخميس الماضي، ضمن الجولة الخامسة من الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية، في مباراة حقق خلالها فوزا قاتلا (2-1)، بعدما سجل هدفين في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من اللقاء الذي أقيم على ملعب صيدا البلدي بجنوب لبنان.
 
وبعيد الفوز الذي عزز به المنتخب الإيراني صدارته للمجموعة الأولى، نشر اللاعبون رسالة مشتركة عبر حسابات كل منهم على "إنستغرام"، مرفقة بصورة لعلم بلادهم مرسومًا على خريطة الجمهورية الإسلامية.

وجاء في الرسالة: "من الضروري أن نطلع الشعب على المشكلات العجيبة التي يواجهها المنتخب الوطني".

وأضافوا: "نحن نرتدي ملابس (رياضية) قديمة منذ عام، ونعيد ارتداءها كل مرة بعد غسلها"، متابعين: "على عكس الوعود، لم يتلق لاعبو المنتخب حتى الآن المكافآت بالرغم من مرور أشهر".

وأشاروا إلى أنه منذ ضمنوا بلوغ الدور الحاسم من التصفيات بفوزهم على العراق (1-0) في حزيران الماضي، "باتت انتصاراتنا عادية (لمسؤولي الاتحاد)، وبدلًا من أن يدعموننا (...) نسونا بالكامل".

وبعد ساعات من رسالة اللاعبين، أكد المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، حسين شريفي، أن الهيئة ستعمل ما في وسعها لتوفير الدعم الممكن للاعبين.

وقال في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "المنتخب الوطني يحتاج إلى الدعم، ونأمل أن يبقى الجميع إلى جانب الاتحاد في هذا الأمر"، مشددًا على أن رئيس الاتحاد، شهاب الدين عزيزي خادم "يسعى إلى حل المشكلات" التي يشكو منها اللاعبون.
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