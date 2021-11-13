أول تعليق لأغويرو على أنباء اعتزاله كرة القدم بسبب مشكلة خطيرة في قلبه

نفى مهاجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين، سيرخيو أغويرو، شائعات نيته إنهاء مسيرته الكروية بسبب مشكلات في القلب، مشددًا على أنه يأمل في العودة إلى الملاعب في غضون ثلاثة أشهر.ونقل الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عامًا إلى المستشفى بعد أن عانى من مشكلات في التنفس أثناء مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس، في الـ30 من تشرين الأول الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني.وقال النادي الكتالوني بعد تقييم حالة قلبه، إن أغويرو سيكون "غير متاح للعب مع منتخب بلاده خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسيتم تقييم فعالية العلاج لتحديد عملية شفائه".ولكن إذاعة كتالونيا ذكرت أمس الجمعة، أن أغويرو "لن يلعب كرة القدم مرة أخرى بسبب مشكلة خطيرة في القلب".ورد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق على ذلك في "تويتر" ليقول إن الأمر ليس كذلك.