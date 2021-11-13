رياضة

أول تعليق لأغويرو على أنباء اعتزاله كرة القدم بسبب مشكلة خطيرة في قلبه

Lebanon 24
13-11-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-885809-637724075164620640.jpg
Doc-P-885809-637724075164620640.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى مهاجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين، سيرخيو أغويرو، شائعات نيته إنهاء مسيرته الكروية بسبب مشكلات في القلب، مشددًا على أنه يأمل في العودة إلى الملاعب في غضون ثلاثة أشهر.

ونقل الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عامًا إلى المستشفى بعد أن عانى من مشكلات في التنفس أثناء مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس، في الـ30 من تشرين الأول الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال النادي الكتالوني بعد تقييم حالة قلبه، إن أغويرو سيكون "غير متاح للعب مع منتخب بلاده خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسيتم تقييم فعالية العلاج لتحديد عملية شفائه".

ولكن إذاعة كتالونيا ذكرت أمس الجمعة، أن أغويرو "لن يلعب كرة القدم مرة أخرى بسبب مشكلة خطيرة في القلب".

ورد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق على ذلك في "تويتر" ليقول إن الأمر ليس كذلك.
 
وأكد أغويرو على أنه "إيجابي دائمًا"، مضيفًا: "هناك شائعات تدور، ولكنني أتبع رأي طبيب النادي، وسنرى كيف سأكون بعد 90 يومًا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2021-11-13
14:45 | 2021-11-13
11:00 | 2021-11-13
08:00 | 2021-11-13
05:00 | 2021-11-13
02:00 | 2021-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website