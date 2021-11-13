رياضة

مشجع يقطع مباراة لالتقاط صور مع محمد صلاح

Lebanon 24
13-11-2021 | 23:00
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تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لاقتحام أحد مشجعي أنغولا لمباراة المنتخب المصري، أمس الجمعة.

واقتحم أحد الصبية ملعب مباراة أنغولا ومصر، التي أقيمت، أمس الجمعة، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ليقوم باحتضان نجم المنتخب المصري، ومهاجم ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، محاولا التقاط الصور معه.
وقبيل نهاية المباراة بدقيقتين فقط، اقتحم الصبي الأنغولي ملعب المباراة وقام باحتضان صلاح، في وقت لم يقم النجم المصري بنهره أو دفعه، وإنما قام باحتضانه بالفعل، في لقطة إنسانية من نجم ليفربول.

والتقطت كاميرات المباراة أحد الصبية الأنغوليين وهو يخلع قميصه محاولا احتضان محمد صلاح، مع الإشارة إلى أن رجال الأمن نجحوا أكثر من مرة في إخراج بعض الأفراد الذين حاولوا التقاط الصور معه.
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