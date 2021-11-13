منتخب لبنان للسيدات بكرة السلة يُحرز لقب بطولة آسيا المستوى الثاني

أحرز منتخب لبنان للسيدات بكرة السلة لقب بطولة آسيا (المستوى الثاني) التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره الأردني 80-40 في المباراة النهائية التي اقيمت في صالة الأمير حمزة مساء اليوم السبت.وأصاب المنتخب اللبناني عدة عصافير بحجر واحد، فأحرز اللقب الغالي وتأهل الى مستوى دول النخبة (المستوى الأول) وعاد الى موقعه الطبيعي بعد غياب دام عشر سنوات وأنهى البطولة من دون اي خسارة بفوزه في المباريات الأربع (فوزان في الدور الأول وفوز في الدور نصف النهائي وفوز في النهائي). كما فاز في النهائي على صاحبات الأرض.