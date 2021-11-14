5 وجهات مثيرة لرونالدو في حال غادر مانشستر يونايتد

ما زالت وسائل الإعلام البريطانية تتوقع إمكانية رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بسبب عدم رضاه عن أداء وطموحات الفريق.وأكدت العديد من المصادر أن رونالدو سيغادر ملعب أولد ترافورد مجدداً عقب نهاية الموسم الحالي في حال لم ينجح الفريق بالتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، فهو لا يرغب أبداً باللعب في بطولة اليوروبا ليج بعد كل الإنجازات التي حققها خلال مسيرته.ونشرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية تقريراً يستعرض الوجهات الخمسة المحتملة لرونالدو في حال قرر فعلاً الرحيل عن مانشستر يونايتد، وهي على النحو التالي:

العودة إلى ريال مدريد

بالطبع سيرتبط رونالدو بالعودة إلى ريال مدريد الذي عاش معه أفضل سنوات مسيرته الاحترافية، كما حدث في الصيف الماضي. وتعتقد الصحيفة البريطانية أن إدارة الريال سترحب بعودته نظراً لقلة نجوم الصف الأول في الدوري الإسباني.

الانتقال إلى باريس للعب مع ميسيخيار آخر متاح هو الانتقال إلى باريس سان جيرمان على غرار ما فعله منافسه ليونيل ميسي وزميله السابق سيرجيو راموس، لاسيما وأن باريس سيبحث عن مهاجم من الطراز العالي إن لم ينجح في تجديد عقد كيليان مبابي.مفاجأة الجميع والذهاب لبرشلونةقبل بضعة أيام، صرّح توني فريسكا المرشح السابق لرئاسة برشلونة أن الوقت الحالي هو الأنسب للتعاقد مع كريستيانو رونالدو إن كان هناك فرصة لتحقيق ذلك. بينما قد يلجأ خوان لابورتا لهذا الخيار لكي يكون هناك نجم بارز في الفريق بعد رحيل ليونيل ميسي.العودة إلى سبورتنج لشبونةرونالدو لم يستبعد فكرة عودته إلى النادي الذي ترعرع به خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة، وبالطبع سيكون خياراً متاحاً. لكن ما سيحدد إمكانية حدوث صفقة من هذا النوع هو حجم الطموح الذي سيكون لديه عندما يغادر ملعب أولد ترافورد.الانتقال إلى إنتر ميامي لتحقيق حلم ديفيد بيكهامالأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي صرح أكثر من مرة أنه يحلم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، كما تشير العديد من المصدر إلى أن الدون معجب بفكرة الإقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ربما يفكر بهذا الخيار إن قرر وضع حداً لمسيرته الحافلة في أوروبا.