رياضة

قواعد صارمة يفرضها كونتي على لاعبي توتنهام.. ما هي؟

Lebanon 24
14-11-2021 | 05:00
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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن عدّة قواعد غذاية صارمة فرضها المدرب الايطالي انتونيو كونتي، بعد عدم رضاه عن المستوى البدني للاعبين بعد أول مباراتين تحت قيادته في دوري المؤتمر الأوروبي والدوري الانكليزي.


وأشارت الصحيفة إلى أنّ كونتي حظر على اللاعبين المشروبات الغازية، بالاضافة إلى الكاتشاب والميونيز، وأنواع أخرى من الصلصات، كما طلب كونتي منع تناول البيتزا.
 
 
وتابعت الصحيفة أن هذه القواعد هي نفسها التي فرضها على لاعبيه عندما كان في تشيلسي.

وفاز توتنهام 3-2 على فيتيسيه الهولندي في دوري المؤتمر الأوروبي تحت قيادة كونتي من ثم تعادل أمام ايفرتون بدون أهداف.
 
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