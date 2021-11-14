رياضة

بمهارات عالية... اعلاميّتان تراقصان الكرة في الاستوديو (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2021 | 02:00
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انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر اعلاميّتين برازيليّتين وهما تراقصان الكرة في الاستوديو بمهارة عالية.
 
 
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