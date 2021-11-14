رياضة

لفتة إنسانية رائعة.. غريزمان يحيي ذكرى أليمة بدلا من الاحتفال بكسر الرقم القياسي لبلاتيني

Lebanon 24
14-11-2021 | 11:00
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أحيا المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان خلال مباراة بلاده أمام ضيفه الكازاخي (8-0)، ضمن تصفيات كأس العالم، ذكرى ضحايا تفجيرات باريس الإرهابية التي وقعت في مثل هذا اليوم من عام 2015.
وكشف غريزمان بعد تسجيله الهدف السادس لمنتخب بلاده في الدقيقة 84 من ضربة جزاء، عن قميص داخلي مكتوب عليه تاريخ التفجيرات الإرهابية التي هزت فرنسا يوم 13 تشرين الثاني 2015، خلال المباراة الودية بكرة القدم التي جمعت منتخبي فرنسا وألمانيا وحضرها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، على ملعب فرنسا "Stade de France" في العاصمة باريس، وراح ضحيتها 130 قتيلا و350 جريحا (وفقا لـ "france24").
ولم يحتفل غريزمان كما يجب بهدفه رقم 42 مع منتخب فرنسا، لينفرد بالمركز الثالث في تاريخ هدافي منتخب "الديوك" محطما رقم الأسطورة ميشيل بلاتيني.
ويعد مهاجم أرسنال السابق، تييري هنري هو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 51 هدفا، ويليه مهاجم ميلان الحالي أوليفيه جيرو في المركز الثاني برصيد 46 هدفا.
بينما أصبح كيليان مبابي أول لاعب يسجل ثلاثية للمنتخب الفرنسي منذ مواطنه دومينيك روشيتو،  في 30 أكتوبر 1985.
المصدر: روسيا اليوم
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