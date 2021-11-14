رياضة

بثمانية أهداف نظيفة.. فرنسا تهزم كازخستان وتتأهل إلى المونديال

Lebanon 24
14-11-2021 | 14:00
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أهلت فرنسا حاملة اللقب إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 قبل جولة من النهاية بعدما أحرز كيليان مبابي أربعة أهداف ليقودها للفوز 8-صفر على كازخستان في المجموعة الرابعة يوم السبت.

وتتصدر فرنسا المجموعة برصيد 15 نقطة من سبع مباريات متقدمة بأربع نقاط على فنلندا صاحبة المركز الثاني قبل مواجهتهما في ختام المجموعة يوم الثلاثاء.

وأضاف كريم بنزيمة هدفين كما هز أنطوان غريزمان وأدريان رابيو الشباك لتحجز فرنسا مكانها في البطولة المكونة من 32 منتخبا في العام المقبل.
المصدر: العربية
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