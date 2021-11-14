رياضة

برشلونة يريد محمد صلاح بأي ثمن

Lebanon 24
14-11-2021 | 16:00
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يسعى مدرب نادي برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز لضم اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنكليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية.
ذكرت ذلك مجلة "سبورتس إليستريتد" الأيريكية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن هيرنانديز، طالب إدارة نادي برشلونة بضم النجم المصري أيا كان ثمن الصفقة التي سيتم إبرامها مع ليفربول الإنجليزي.
ويواجه خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، ضغوطا كبيرة بعدما خسر النادي الكتالوني اثنين من المهاجمين هما الفرنسي أنطوان غريزمان، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولفتت المجلة إلى أن كل من هيرنانديز ولابورتا يريدان مفاجئة جماهير النادي الكتالوني بصفقة كبيرة يمكنها أن تنال رضى جماهير الفريق.

وتابعت المجلة: "ربما يكون إبرام صفقة مع النجم المصري مع محمد صلاح فرصة لاسترضاء جماهير الفريق".
يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنكليزي سينتهي في 2023 ورغم وجود نية لتجديد تعاقده مع الريدز إلا أن هناك خلافات بشأن الأجر الأسبوعي للاعب المصري.
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