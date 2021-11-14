رياضة

كرواتيا تنتزع من روسيا بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2022

Lebanon 24
14-11-2021 | 23:00
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تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، عقب فوزه على ضيفه الروسي (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

وجاء هدف الفوز الوحيد "العالمي" لأصحاب الأرض بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الروسي فيودور كودرياشوف خطأ في مرماه، عند الدقيقة 81 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب "ماكسيمير ستاديون" في العاصمة زغرب، أمام أكثر من 30 ألف متفرج، وتحت أمطار غزيرة.
وحسم منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الثامنة لصالحه برصيد 23 نقطة، متجاوزا بفارق نقطة واحدة نظيره الروسي، الذي سيضطر لخوض الملحق الأوروبي المؤهل.

وفي ما يلي ترتيب النهائي للمجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي من المقرر أن تستضيفها قطر شتاء 2022:
1- كرواتيا 23 نقطة
2- روسيا 20 نقطة

3- سلوفاكيا 14 نقطة

4- سلوفينيا 14 نقطة

5- مالطا 5 نقاط

6- قبرص 5 نقاط.
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