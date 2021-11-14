رياضة

شيراز أطلقت أغنية وطنية رسالة للبنان في ماراتون بيروت

Lebanon 24
14-11-2021 | 16:10
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أطلقت النجمة شيراز أغنيتها الوطنية الجديدة بعنوان "كاتيوشا" خلال أولى أيام افتتاح "ماراتون بيروت" في بيال - بيروت، بحضور عدد من الشخصيات الإعلامية اللبنانية والعربية.
 
وتعتبر أغنية "كاتيوشا" أغنية وطنية أرادت أن تطلقها شيراز رسالة في ظل المحنة التي يمر فيها لبنان، وهي من الفلكلور الروسي ومن كلمات أحمد ماضي وتوزيع وتسجيل وماسترينغ جان ماري رياشي. أما الإنتاج فهو لشركة "Shiraz Music".
 
وقالت شيراز إن "مضمون الأغنية يحتوي على رسائل ضد الفساد ويشجع على تضامن وتكاتف الشعب اللبناني"، مشيرة إلى "أنها تحدت نفسها من خلال أغنيتها كاتيوشا".
 
وأنهت النجمة حديثها متوجهة للذين انتسبوا إلى "ماراتون بيروت" قائلة: "مع كل نبض منكم تعطون نبضا للبنان وإن نفسكم هو هواء بيروت، لذا فلنركض وأيضا فلنغني ونقول للعالم أجمع إن في بلدنا لا زال هناك فرح وأمل".
 
يذكر أن شيراز صورت "كاتيوشا" أخيرا على طريقة الفيديو كليب بإدارة المخرجة رندلى قديح من إنتاج "أم سي بروداكشن"، وسيبدأ عرض الكليب قريبا على الشاشات اللبنانية والعربية.

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