بالصور... هكذا احتفلت رئيسة كرواتيا بتأهل منتخب بلادها لكأس العالم

احتفلت كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة كرواتيا بتأهل منتخب بلادها إلى نهائيات كأس العالم، 2022، مساء اليوم الأحد.



ونشرت رئيسة كرواتيا، كوليندا غرابار كيتاروفيتش، صورا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تجلس على الأرض وتحتفل بعد التأهل رسميًا إلى المونديال القادم حيث كانت تشاهد مباراة منتخب بلادها ضد روسيا عبر التلفاز.

وعلقت رئيسة كرواتيا على صور احتفالها: "هيا بنا إلى قطر .. شكرا يا رجال".

وحسم منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الثامنة لصالحه برصيد 23 نقطة، متجاوزا بفارق نقطة واحدة نظيره الروسي، الذي سيضطر لخوض الملحق الأوروبي المؤهل.