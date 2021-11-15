رياضة

بالصور... هكذا احتفلت رئيسة كرواتيا بتأهل منتخب بلادها لكأس العالم

Lebanon 24
15-11-2021 | 05:00
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احتفلت كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة كرواتيا بتأهل منتخب بلادها إلى نهائيات كأس العالم، 2022، مساء اليوم الأحد.

ونشرت رئيسة كرواتيا، كوليندا غرابار كيتاروفيتش، صورا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تجلس على الأرض وتحتفل بعد التأهل رسميًا إلى المونديال القادم حيث كانت تشاهد مباراة منتخب بلادها ضد روسيا عبر التلفاز.
 
وعلقت رئيسة كرواتيا على صور احتفالها: "هيا بنا إلى قطر .. شكرا يا رجال".
وحسم منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الثامنة لصالحه برصيد 23 نقطة، متجاوزا بفارق نقطة واحدة نظيره الروسي، الذي سيضطر لخوض الملحق الأوروبي المؤهل.



وجاء هدف الفوز الوحيد "العالمي" لأصحاب الأرض بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الروسي فيودور كودرياشوف خطأ في مرماه، عند الدقيقة 81 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب "ماكسيمير ستاديون" في العاصمة زغرب، أمام أكثر من 30 ألف متفرج، وتحت أمطار غزيرة.

ومعروف عن رئيسة كرواتيا دعمها لمنتخب كرة القدم في بلادها، حيث حظى تواجدها في الملاعب لتشجيع منتخب كرواتيا في كأس العالم 2018 في روسيا باهتمام جماهيري كبير.
المصدر: سبوتنيك
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