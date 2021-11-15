رياضة

بطل أولمبي يستعيد دراجته المسروقة... وهكذا عبّر عن فرحته!

Lebanon 24
15-11-2021 | 11:00
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عبّر البريطاني جيرينت توماس بطل الأولمبياد مرتين عن فرحته باستعادة دراجته التي سرقت منه الأحد، خارج مقهى خلال استراحة من التدريبات في الريفييرا الفرنسية.

وقال توماس بطل سباق فرنسا 2018 في وقت سابق على تويتر إنه اضطر إلى ركوب سيارة أجرة لمكان إقامته بعد "أن سرق شخص دراجتي".


لكن بعد ثلاث ساعات أخرى قال المتسابق البالغ 35 عاما إنه عثر على الدراجة بمساعدة الشرطة.

ونشر توماس صورة له على "تويتر" وهو يبتسم إلى جوار دراجته قائلا: "أنظروا ماذا وجدت؟ "أتوجه بخالص الشكر لرجال الشرطة. أعشق دائما النهايات السعيدة".

المصدر: روسيا اليوم
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