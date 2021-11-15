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رياضة
جنوب أفريقيا تتقدم بشكوى ضد حكم مباراة غانا وتتهمه بالتلاعب
Lebanon 24
15-11-2021
|
23:00
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أعلن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم أنه سيتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد حكم مباراته مع منتخب غانا، السنغالي ماجيتي نداي.
والتقى الفريقان، أمس الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بحسب خبر نشرته صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى أن الحكم احتسب ركلة جزاء مكنت منتخب غانا من الفوز على نظيره الجنوب أفريقي بهدف دون مقابل.
وكانت ركلة الجزاء سببا في تأهل منتخب غانا للمرحلة النهائية وحرمان منتخب جنوب أفريقيا من مواصلة مسيرته نحو المونديال، لكن احتسابها أثار الكثير من الجدل.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم يشك في احتمال وجود تلاعب من حكم المباراة قاد منتخب غانا إلى الفوز.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم إنه يشك في وجود تلاعب، مضيفا: "يجب أن يحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في هذا الأمر".
المصدر:
سبوتنيك
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