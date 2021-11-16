رياضة

باريس سان جيرمان يهدد أحلام تشافي... كيف؟

Lebanon 24
16-11-2021 | 05:00
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان، يدرس إمكانية التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في حزيران 2023، وهناك رغبة من قبل النادي الإنجليزي في التجديد، ولكن لم يتوصل الطرفان بعد إلى أي اتفاق بشأن التوقيع على عقد جديد.

المُشكلة تكمن في أن صلاح يريد الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، ولكن إدارة ليفربول لا ترغب في منحه هذا الراتب لعدم كسر سلم الرواتب داخل الفريق.

وحسب مجلة "le10sport" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يدرس بشكل جاد إمكانية التعاقد مع محمد صلاح في الصيف.

وأشارت المجلة إلى أن إصرار الدولي الفرنسي كيليان مبابي على مغادرة "حديقة الأمراء" والانتقال إلى ريال مدريد، يجعل المدير الرياضي للنادي الباريسي ليوناردو يفكر في التعاقد مع محمد صلاح.

وزعمت المجلة في تقريرها أن ليفربول منفتح على بيع صلاح في الصيف، وهو ما يُشجع قادة باريس سان جيرمان على المُضي قدمًا في المفاوضات.
 
باريس سان جيرمان سيواجه منافسة في التعاقد مع محمد صلاح، في ظل رغبة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ برشلونة في التعاقد مع الدولي المصري بأي ثمن.
 
(بطولات)
 
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