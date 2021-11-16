رياضة

ألفيس يوجه رسالة قوية إلى نجوم برشلونة... هذا ما قاله

Lebanon 24
16-11-2021 | 11:00
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اجتاز البرازيلي داني ألفيس الفحص الطبي الاثنين، وسيتم تقديمه الرسمي كلاعب جديد لبرشلونة غدا الأربعاء في كامب نو في حدث سيكون مفتوحا أمام الجمهور.

ووجه البرازيلي ، بعض كلمات لزملائه في الفريق الكتالوني قبل خوض أول جلسة تدريبية مع البارسا.
وقال ألفيس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا بعد هذا الوقت الطويل. إن العودة إلى هنا شرف".

وأضاف الظهير البرازيلي: "أنا سعيد بأن أكون قادرا على مشاركتكم في غرفة الملابس مرة أخرى. لقد جئت لأتعلم منكم الآن العالم الجديد".

وواصل: "لكنني كرجل عجوز، أريد أن أنقل شيئا واحدا لكم، وهو معرفة ما يمثله هذا النادي وهذا القميص. لقد كنت ألعب في الخارج وهذا أفضل مكان كي تعيش فيه وتحقق أشياء رائعة".

وتابع: "أنتم هنا.. عليكم تقدير ذلك لأنه لا يوجد شيء أفضل في الخارج. إن من دواعي سروري أن أكون هنا معكم. دعونا نحقق معا أشياء رائعة، لأن هذا النادي مصنوع من أجل القيام بأشياء عظيمة".

المصدر: روسيا اليوم
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