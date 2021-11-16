لاعبان لبنانيان في بطولة آسيا للقوس والنشاب يتأهلان للتصفيات

إنطلقت بطولة آسيا 22 في القوس والنشاب للعام 2021 التي تجري في مدينة داكا في بنغلاديش ويشارك فيها 123 لاعبا ولاعبة من مختلف دول آسيا من ضمنها كبرى دول العالم مثل الصين وكوريا وإندونيسيا.

اما من الدول العربية فقد شاركت وفود من كل من لبنان وسوريا والسعودية والعراق واليمن والكويت.

وشارك من لبنان كل من اللاعبين جاك الريس وإسماعيل إبراهيم برئاسة رئيس الإتحاد جاك تامر.

وجرت الرماية في اليوم الأول على مسافة 70 مترا وقد تأهل اللاعبان اللبنانيان الى المرحلة الثانية من البطولة أي مرحلة التصفيات التي ستجري غدا بالرغم من الطقس الممطر حيث إستمرت الرماية تحت المطر وهو أمر غير مألوف لدى الفريق اللبناني.

واللافت أن إبراهيم هو أصغر لاعب مشارك في هذه البطولة.