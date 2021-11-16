رياضة

بعد خسارته الثانية على التوالي... لبنان خارج مونديال قطر

Lebanon 24
16-11-2021 | 08:57
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خسر منتخب لبنان لكرة القدم على أرضه امام الامارات 0 - 1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب صيدا البلدي، في المرحلة السادسة، الاولى ايابا، من تصفيات الدور الحاسم الآسيوية للمجموعة الاولى المؤهلة لمونديال قطر 2022. 
 
وكان لبنان خسر الخميس الماضي على الملعب عينه أمام ايران 1 - 2، ليتلقى خسارته الثالثة في التصفيات، بعد أولى قي المرحلة الثانية امام كوريا الجنوبية في سيول 0 - 1، ليتجمد رصيده عند خمس نقاط. 
 
وفقد "منتخب الارز" عمليا آماله في متابعة مشواره المونديالي نحو قطر. 
 
وحققت الامارات فوزها الاول في التصفيات من ركلة جزاء "بنالتي" في الدقيقة 85 ترجمها بنجاح الهداف علي احمد مبخوت، علما ان لبنان كان الطرف الافضل في المباراة. وارتدت كرة لحسن "سوني" سعد في الشوط الاول من العارضة الاماراتية اثر ضربة حرة من خارج المنطقة. واهدر قاسم الزين في الشوط الثاني فرصة افتتاح التسجيل اذ لعب الكرة برأسه من تحت العارضة فوق المرمى اثر ركنية نقطها ربيع عطايا. 

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