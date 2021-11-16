رياضة

ليفربول يجهز بديلا مفاجئا لصلاح

Lebanon 24
16-11-2021 | 16:00
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كشف موقع "ليفربول إيكو" عن خطة ليفربول لتعويض غياب نجمه المصري محمد صلاح، خلال مشاركة اللاعب منتخب الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.
وسيغيب صلاح، إلى جانب زميليه السنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا، عن الريدز في شهر يناير المقبل، بناء على الدور الذي ستصل إليه منتخباتهم الوطنية في البطولة القارية.
غياب اللاعبين الثلاثة، إلى جانب تعرض البرازيلي روبرتو فيرمينو لإصابات كثيرة هذا الموسم، سيشكل فراغا كبيرا في صفوف "الريدز" 
وأشار الموقع أن توقيع ليفربول مع لاعب جديد في الهجوم خلال سوق الانتقالات الشتوية أمر غير مرجح، لكنه ليس مستبعدا بشكل كامل.
وذكر أن فيرمينو سيزامل ديوجو جوتا في الهجوم أثناء أمم إفريقيا، بينما اللاعب الثالث قد يكون تاكومي مينامينو، أو ديفوك أوريجي، أو هارفي إليوت، إذا واصل التعافي من إصابته بشكل جيد.
وكشف "ليفربول إيكو" عن خيار مفاجئ قد يعوض عن غياب صلاح أثناء أمم إفريقيا، حيث أن هناك احتمالية أن يشغل الظهير الأيمن نيكو ويليامز هذا المركز في شهر يناير.
وقال الموقع البريطاني إن ويليامز بدأ مسيرته كجناح، لكنه تراجع إلى دور الظهير الأيمن مع فريق الشباب في ليفربول.

المصدر: روسيا اليوم
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