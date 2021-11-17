بعد واقعة العلم.. أي عقوبة تنتظر اللاعب السعودي فارس العتيبي؟

أكدت وسائل إعلام سعودية أن فارس العتيبي، لاعب النادي الفيصلي، ينتظر عقوبة رادعة، على خلفية واقعة العلم.



ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، عن مصدر رسمي في الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، أن لجنة الحكام في الاتحاد قامت بتدوين الأحداث الكاملة لمباراة الهلال والفيصلي، والتي شهدت رفع العتيبي علم ناديه أثناء المباراة.

وأفادت الصحيفة بأن الحكمين عبد اللطيف العتيق ومحمد الهزيم، رصدا ما قام به اللاعب فارس العتيبي، من وضع علم ناديه وسط الشباك، وهو الأمر الذي استفز لاعبي الفريق المنافس، الهلال، ليحدث بعدها الاشتباك بين أفراد الفريقين، وذلك خلال المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة.