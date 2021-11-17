رياضة

بعد واقعة العلم.. أي عقوبة تنتظر اللاعب السعودي فارس العتيبي؟

Lebanon 24
17-11-2021 | 02:00
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أكدت وسائل إعلام سعودية أن فارس العتيبي، لاعب النادي الفيصلي، ينتظر عقوبة رادعة، على خلفية واقعة العلم.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، عن مصدر رسمي في الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، أن لجنة الحكام في الاتحاد قامت بتدوين الأحداث الكاملة لمباراة الهلال والفيصلي، والتي شهدت رفع العتيبي علم ناديه أثناء المباراة.
 
وأفادت الصحيفة بأن الحكمين عبد اللطيف العتيق ومحمد الهزيم، رصدا ما قام به اللاعب فارس العتيبي، من وضع علم ناديه وسط الشباك، وهو الأمر الذي استفز لاعبي الفريق المنافس، الهلال، ليحدث بعدها الاشتباك بين أفراد الفريقين، وذلك خلال المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة.
 


وأوضح المصدر أن هناك إدانة واضحة على لاعب الفيصلي، وهو ما لا يعفي بعض المتورطين من لاعبي الفريقين في الاشتباكات التي جرت من العقوبات المنتظرة بحقهم، موضحا أن العتيبي سينال العقوبة الأكبر، بحسب تقرير اللجنة الفنية في اتحاد كرة الطائرة.

ويذكر أن النادي الفيصلي يتصدر الدوري السعودي، لأول مرة، في تاريخه، بعد فوزه في المباريات السبع، برصيد 21 نقطة، في وقت يحل نادي الهلال ثالثا برصيد 15 نقطة فقط.
المصدر: سبوتنيك
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